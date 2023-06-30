Putin Dağıstan’da sokağa indi

Rusya'da geçtiğimiz haftasonu isyan çıkaran Wagner krizi 24 saat dolmadan bitti ancak yankıları gündemden düşmüyor. New York Times gazetesi ABD istihbaratına göre, Rus ordusunun en önemli isimlerinden General Sergey Surovikin'in Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu yazmıştı. Söz konusu iddia sonrası Surovikin'in nerede olduğu merak konusu olmuştu. The Moscow Times günlerdir haber alınamayan Surovikin'in 'ayaklanma sırasında Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle tutuklandığını bildirdi.Öte yandan Kremlin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan'a giderek tarihi şehir Derbent'te halkla selamlaştığını bildirdi. Söz konusu ziyaret Putin'in 'imajını toparlama çabası' olarak yorumlandı.