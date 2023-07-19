Putin de Zelenski de Erdoğan’ın desteğini arıyor

ABD merkezli Newsweek dergisi, tahıl koridorunun geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkati çekti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Erdoğan'ın desteğini almak için mücadele ettiğine vurgu yapılan makalede Erdoğan'ın savaş boyunca Türkiye'yi bir barış mimarı olarak konumlandırmayı başardığı anlatıldı. Haberde Zelenski'nin Türkiye'ye mektup gönderdiği hatırlatıldı. Moskova'nın da Erdoğan'a çağrı yaptığı ifade edildi. Dergi, "Türk lider gerilimlerin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendi" dedi.,