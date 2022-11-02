Putin: Erdoğan’ın tarafsızlığı ve yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle anlaşmaya geri döndük

RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin çabalarıyla tahıl anlaşmasına geri döndüklerini belirtti. Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda ise tahıl anlaşmasından çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tahıl koridorunun ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin girişimleri hakkında bilgi verdi. Blinken, Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. Birleşmiş Milletler (BM) de Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu dün ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, tahıl koridoru anlaşmasını ele aldı.