Putin, ‘gönüllü savaşçılara’ onay verdi

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Ortadoğu
'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna
'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu bildirdi. Putin, "Para için değil de gönüllü olarak gelip Donbass'ta yaşayan insanlara yardım etmek isteyen insanlar görürseniz, çatışma bölgesine gitmelerine yardımcı olmanız gerekir" dedi. Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere de Şebbiha olarak adlandırılan Esad destekçisi milislerden binlercesi Ukrayna için başvurdu.