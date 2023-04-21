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Giriş Tarihi: 21.4.2023 16:19

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

AA
Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

İki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemi vurgulanan görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ çerçevesindeki koordinasyondan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Görüşmede, Rusya ve Suudi Arabistan'ın krizlerin çözümüne yönelik girişimleri doğrultusunda Orta Doğu'daki durum konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Putin, görüşmede, Suudi Arabistan yönetimi ve halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme
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