Putin ile ﻿Tokayev’den kritik görüşme!

Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Görüşmede Tokayev, KGAÖ üyesi ülke liderlerinin yakın zamanda video konferans yöntemiyle görüşme yapmasını teklif etti. Putin de bu teklifi olumlu karşıladı. İki lider, sürekli temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldı.

TOKAYEV YARDIM İSTEMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.

Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.