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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:01

Putin ile ﻿Tokayev'den kritik görüşme!

AA
Putin ile ﻿Tokayev’den kritik görüşme!

Kazakistan'da devam eden şiddet olaylarıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, alınan önlemleri konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ﻿Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'daki durumu telefonda görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan'da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Görüşmede Tokayev, KGAÖ üyesi ülke liderlerinin yakın zamanda video konferans yöntemiyle görüşme yapmasını teklif etti. Putin de bu teklifi olumlu karşıladı. İki lider, sürekli temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldı.

TOKAYEV YARDIM İSTEMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.

Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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Putin ile ﻿Tokayev'den kritik görüşme!
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