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Giriş Tarihi: 5.3.2022 20:37

Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için görüştü

AA
Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kremlin’de görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Bennet ile Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Devam eden görüşmenin içeriğine yönelik bilgi veren Peskov, "Ukrayna etrafındaki durum müzakere ediliyor." dedi.

Peskov, görüşme sonunda basına açıklama yapılmasının planlanmadığını da dile getirdi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Bennet'e, tercüme görevini de üstlenecek İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin'in yanı sıra, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Eyal Holata, Başbakanlık Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir ve Başbakanlık Sözcüsü Matan Sidi'nin eşlik ettiği aktarıldı.

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Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için görüştü
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