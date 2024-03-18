Putin: NATO ile çatışmamız mümkün

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 87.29 oy oranı ile kazanan Vladimir Putin, zafer konuşmasında Avrupa'yı hedef aldı. Beşinci kez seçilen 71 yaşındaki Putin, Rusya ile NATO arasında çatışmanın mümkün olduğunu belirterek "Bu çatışma, tam kapsamlı bir 3. Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bununla ilgilendiğini düşünmüyorum" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Rusya'ya karşı bir kara operasyonunu tamamen ihtimal dışı görmediğini belirtti. 2000'den beri lider olan Putin, Stalin'den beri ülkesini en uzun süre yöneten isim oldu.