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Giriş Tarihi: 18.1.2022 15:26 Son Güncelleme: 18.1.2022 15:39

Putin savaşa hazırlanıyor! Bir ülkeden yardım...

Putin savaşa hazırlanıyor! Bir ülkeden yardım...

Artan gerilim nedeniyle Rusya, Belarus'la birlikte savaş tatbikatlarına başladı. Belarus tarafından gelen açıklamaya göre 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlar iki aşamalı olacak. Kaç askerin tatbikatta görev aldığı ise açıklanmadı.

Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.

KAÇ ASKERİN DAHİL OLDUĞU BİLİNMİYOR
Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor. Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi. Ancak Rusya ve Belarus'tan tatbikata kaç askerin katılacağına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

İKİ AŞAMALI TATBİKAT

Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında 9 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlarda hızlı asker konuşlandırmaları, hükümet ile askeri tesislerin güvenlikleri ve ortak hava kuvvetleri atış tatbikatlarına odaklanacakları söylendi.

20 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Tatibikatın ikinci aşaması ise 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve ikinci tatbikatta sınırların güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atılacak.

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Putin savaşa hazırlanıyor! Bir ülkeden yardım...
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