Putin savaşa hazırlanıyor! Bir ülkeden yardım...

KAÇ ASKERİN DAHİL OLDUĞU BİLİNMİYOR

Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor. Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi. Ancak Rusya ve Belarus'tan tatbikata kaç askerin katılacağına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.