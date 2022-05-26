Putin tek şartını açıkladı: Gıda krizinin çözümü...

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani koridoru açtıklarını belirterek, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri dondurmasını da değerlendirdi.