Putin, Türkiye’ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Türkiye
davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi. Peskov, başkent Moskova
'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'ye davet ettiğine yönelik açıklamasını ve ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik verdiği yazılı yanıtı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e yönelik davetinin, iki lider arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Peskov, "Hem hükümetler arası komisyonda hem de iki liderin başkanlığındaki temaslarda bir miktar duraklama vardı" dedi.
ABD'DEN RUSYA'YA RET
Peskov, söz konusu temas ve etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de ev sahipliği yapabileceğini söylediğini aktararak "Putin, Erdoğan'ın bu davetini memnuiyetle kabul etti. Kovid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar" ifadesini kullandı. ABD'nin Rusya'ya önceki gece ilettiği güvenlik garantilerine dair yazılı yanıtına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Putin'in söz konusu yanıtı şahsen okuduğunu söyledi. ABD ve NATO
'nun, Rusya'nın temel endişelerini reddettiğine işaret eden Peskov, "Bu nedenle iyimserlik için fazla neden bulunmuyor. Aceleyle sonuç çıkarmamalıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
da, "Ana konularda ABD'den olumlu yanıt yok" diyerek bundan sonraki sürece Putin'in karar vereceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ise Rusya'dan gelen "Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garantisini verin" talebini reddettiklerini bildirdi.
FRANSA: MOSKOVA'DAN OLUMLU SİNYALLER ALDIK
Normandiya dörtlüsü olarak adlandırılan Rusya, Ukrayna, Fransa
ve Almanya
devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları ile dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Paris
'te bir araya geldi. Fransa görüşmelerde Rusya'dan olumlu sinyaller aldıklarını açıkladı. Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanlarının krize ilişkin iki hafta sonra Berlin
'de yine bir araya geleceği bildirildi.