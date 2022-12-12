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Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:29

Putin ve Aliyev’den yeni görüşme: Üçlü mutabakatlar masada

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonla konuştu. Yapılan görüşmede 2. Karabağ Savaşı mutabakatları da ele alındı.

AA
Putin ve Aliyev’den yeni görüşme: Üçlü mutabakatlar masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında elde edilen üçlü mutabakatların uygulanmasını görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli üçlü mutabakatlarının uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususların ele alındığı kaydedildi.

Güney Kafkasya'da ekonomik ve lojistik ilişkilerin yeniden sağlanma planlarını da konuşan Putin ve Aliyev'in, gelecekte yapacakları temasları da müzakere ettiği aktarıldı.

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Putin ve Aliyev’den yeni görüşme: Üçlü mutabakatlar masada
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