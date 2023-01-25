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Haberler Dünya Haberleri Putin'den Almanya'daki ABD askeri birliklerine "işgalci" nitelendirmesi
Giriş Tarihi: 25.1.2023 18:30

Putin'den Almanya'daki ABD askeri birliklerine "işgalci" nitelendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki ABD birliklerinin "işgalci" sıfatında bu ülkede bulunmaya devam ettiğini söyledi.

AA
Putin’den Almanya’daki ABD askeri birliklerine işgalci nitelendirmesi

Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Putin, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını değerlendirdi.

Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenildiğini anımsatan Putin, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere dört sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdi. Ancak ABD bunu yapmadı. Amerikan işgalci güçleri, Almanya topraklarında resmen ve yasal olarak bulunuyor. Bunların sayısı da oldukça yüksektir." dedi.

Putin, "Alman politikacıların kendileri de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hiçbir zaman tam anlamıyla egemen bir devlet olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, savaş sonucu olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) askeri birliklerinin Avusturya'da bulunduğunu, ancak buradan çekildiğini hatırlattı.

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Putin'den Almanya'daki ABD askeri birliklerine "işgalci" nitelendirmesi
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