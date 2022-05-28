Putin’den ‘buğday krizi’ mesajı! Ukrayna için sinyali verdi

"ÇIKARILMASI GEREKEN MİLYONLARCA TON BUĞDAY VAR"

Nehammer, telefon görüşmesinin spesifik olarak gıda güvenliği için 'yeşil koridorlar' ve mahkumların değişimi ile ilgili olduğunu belirterek görüşmeyi 'çok yoğun ve ciddi' olarak nitelendirdi. Şansölye ayrıca Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın deniz limanları yoluyla tohum ve gıda ihracatına izin vermek için 'sinyaller' verdiğini ifade etti.