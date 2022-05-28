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Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:21

Putin’den ‘buğday krizi’ mesajı! Ukrayna için sinyali verdi

DHA
Putin’den ‘buğday krizi’ mesajı! Ukrayna için sinyali verdi

Rusya Ukrayna savaşı sürerken, çatışmaların yanı sıra uzun süreli etkiler de küresel piyasayı etkilemeye devam ediyor. Rusya’nın Karadeniz’deki yük gemilerinin hareketine engel olmasının ardından gıda güvenliği tehdidi dünya gündemine oturmuştu. Güncel başlıklar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme geçekleştiren Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu. Nehammer, Putin’in Ukrayna’daki buğday ve mısır gibi hububatın limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyali verdiğini söyledi.

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün açıklama yaparak Putin'in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz'den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu.

Şansölye Cuma öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında konuştuğunu belirterek "Diyaloga girmek için her fırsatı değerlendirmek bizim aktif bir tarafsızlık politikası anlayışımızdır. Bu yüzden Başkan Putin'i aradım. Bir mahkum değişimine olumlu sinyaller verdi. Ayrıca Karadeniz'de malların hareketine izin vermek istiyor" açıklamasını yaptı.

"ÇIKARILMASI GEREKEN MİLYONLARCA TON BUĞDAY VAR"

Nehammer, telefon görüşmesinin spesifik olarak gıda güvenliği için 'yeşil koridorlar' ve mahkumların değişimi ile ilgili olduğunu belirterek görüşmeyi 'çok yoğun ve ciddi' olarak nitelendirdi. Şansölye ayrıca Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın deniz limanları yoluyla tohum ve gıda ihracatına izin vermek için 'sinyaller' verdiğini ifade etti.

Nehammer konuyla ilgili katıldığı basın toplantısında, Ukrayna'dan çıkarılması gereken milyonlarca ton buğday ve tahıl olduğunu vurgularken potansiyel bir gıda krizinin sonuçlarının, özellikle Ukrayna'dan yapılan ihracata büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Afrika veya Pakistan'daki ülkelerini etkileyeceğini belirtti.

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Putin’den ‘buğday krizi’ mesajı! Ukrayna için sinyali verdi
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