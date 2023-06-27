Putin’den halka ve orduya sadakat övgüsü: İç savaşı önlediniz

Dünyanın yakından takip ettiği Wagner isyanının yankıları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gece halka hitaben yaptığı konuşmanın ardından dün de Kremlin Sarayı'nın avlusundaki tarihi Katedral Meydanı'ndaki terastan asker, istihrabat ve kolluk kuvvetlerine hitap etti. "Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz" diyen Putin, "İsyan sırasında, sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu" dedi. 'Ordunun ve halkın isyancıların yanında olmadığını' söyleyen Putin, 'isyanı bastırmak için Ukrayna'daki askerlerini çekmek zorunda kalmadıklarını' da vurguladı. Putin konuşmasında, 24 Haziran'da Wagner ile yaşanan olaylarda hayatını kaybeden pilotlar anısına bir dakikalık saygı duruşu da yaptırdı.Rus lider konuşmasında, "Ülke için zor bir zamanda, Rusya Federasyonu ordusu, sonucu kaosa yol açacak kargaşanın önünde durdu" dedi. Güvenlik güçlerinin hafta sonu "iç savaşı fiilen durdurduğunu" söyleyen Putin'e göre, isyan sırasında güvenlik güçlerinin hızlı ve isabetli çalışması, siviller arasında kayıpların önlenmesini mümkün kıldı. Putin, güvenlik güçlerinin eylemleri sayesinde savaş unsurlarının özel askeri operasyon bölgesinden çekilmesine gerek kalmadığını, ordu ve halkın isyancıların yanında olmadığını belirtti. Putin Rusya halkına "Sadakatiniz için teşekkür ederim" dedi. Kremlin Sarayı'nın içindeki avluda yaklaşık 2 bin 500 asker asker, kolluk görevlisi ve istihbarat birimlerinin temsilcileri katıldı. Putin'in konuşması 1.5 dakika kadar sürdü. Böylece Putin, Wagner isyanının başladığı 23 Haziran'dan sonra üçüncü kez canlı yayında kamuoyuna seslenmiş oldu.Kremlın yaptığı açıklamada, hafta sonu Wagner paralı askerleri tarafından yapılan silahlı isyanın Vladimir Putin'in konumunu sarstığı şeklindeki "sahte uzman" görüşlerine katılmadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, isyanın, işler değiştiğinde Rus toplumunun Putin'in etrafında ne kadar konsolide olduğunu gösterdiğini söyledi. "Kamu konsolidasyonu seviyesi başkanın etrafında çok yüksek. Bu olaylar, toplumun başkanın etrafında ne kadar sağlamlaştığını gösterdi" dedi. Peskov, isyanı sona erdiren anlaşmanın hayata geçirildiğini ve Putin'in her zaman sözünü tuttuğunu söyledi.RusyaFederal Güvenlik Servisi, Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapatıldığını açıkladı. İsyana katılanların 24 Haziran'da "suç içerikli" eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak, 27 Haziran'da ceza davasının kapatılmasına karar verildi" denildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Wagner'e ait askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklere devredilmesi yönünde hazırlıkların devam ettiğini kaydetti. Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta bulunduğunu açıkladı.