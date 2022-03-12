Putin’den kritik ’Ukrayna’ teması: Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde muhataplarının gündeme getirdiği sorularla ilgili olarak Ukrayna'daki "gerçek" duruma ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

"İNSANCIL HUKUK NORMLARI EN AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ"

Putin'in özellikle Ukrayna güvenlik güçleri tarafından uluslararası insancıl hukuk normlarının en ağır şekilde ihlal edildiğine dair sayısız gerçeğe atıfta bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Putin, bu gerçeklerin muhaliflere karşı yargısız misilleme yapmak, rehin almak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak, yerleşim bölgelerine, hastanelerin, okulların, kreşlerin yakınlarına ağır silahlar yerleştirmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda, milliyetçi taburların, halkı kurtarmak için operasyonları sistematik olarak aksattığını ve tahliye etmeye çalışırken sivilleri korkuttuğunu ifade etti. Putin, Macron ve Scholz'u bu tür suç eylemlerini durdurmaları için Kiev yetkililerini etkilemeye çağırdı."

Putin'in, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında geçen günlerde video formatında gerçekleştirilen bir dizi görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verdiği ifade edildi.

Bu bağlamda üç ülkenin liderinin, Rus tarafının taleplerinin uygulanmasına ilişkin anlaşmalarla ilgili bazı konuları değerlendirdiği, Ukrayna konularında temasların devam etmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da Scholz ve Macron'un Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bu görüşmenin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için devam eden uluslararası çabaların bir parçası olduğunu vurgulayan Hebestreit, 75 dakikalık görüşmede Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması ve bu ihtilafa ilişkin diplomatik bir çözümün başlaması yönünde ısrar ettiğini kaydetti.

Hebestreit, görüşmenin diğer içeriklerine ilişkin açıklama yapılmaması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Scholz'un öğleden önce de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü ve mevcut duruma ilişkin bilgi aldığını belirten Hebestreit, iki liderin iletişimde kalmayı kararlaştırdığını bildirdi.