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Giriş Tarihi: 25.4.2022 11:09

Putin’den seçimi kazanan Macron’a tebrik mesajı

DHA
Putin’den seçimi kazanan Macron’a tebrik mesajı

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa'da seçimin galibi olan Macron'u tebrik etti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya lideri Putin, Macron’a seçim zaferi mesajında, ‘Size devlet faaliyetlerinizde başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik diliyorum’ dedi” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'a tebrik mesajı yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58,54 oy oranıyla rakibi aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşısında galip geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Macron'a tebrik mesajı yolladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya lideri Putin, Macron'a seçim zaferi mesajında, 'Size devlet faaliyetlerinizde başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik diliyorum' dedi" denildi.

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Putin’den seçimi kazanan Macron’a tebrik mesajı
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