Putin’den Yeni Delhi çıkarması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Hindistan
'a yapacağı ziyarette savunma iş birliği ve Çin'e karşı ortaklık konularını görüşmesi bekleniyor. Putin'e ziyaret sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu
eşlik edecek. Uluslararası alanda büyük ilgi görecek zirvede, masanın Hint tarafında Başbakan Narendra Modi
, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh
bulunacak. Modi ve Putin, 2014'ten bu yana 19 kez bir araya gelirken yarınki zirvede, iki ülke silahlı kuvvetlerinin lojistik destek anlaşmasının yanı sıra savunma sanayisi, teknoloji ve ticaret alanlarında da anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
GÜNDEM S-400 SATIŞI
Son dönemde ilişkilerin en dikkat çekici gündem maddesi ise Rusya'nın Hindistan'a yaklaşık 5 milyar dolar tutarındaki S-400 füze sistemi satışı oldu. Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi
yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi oldu. Rusya, ŞİÖ'de geleneksel rakiplerinden Çin'i dengelemek amacıyla Hindistan'a ihtiyaç duyarken, Çin ise Güney Asya'da en önemli jeopolitik ortağı gördüğü Pakistan
'la ilişkilerine altyapı yatırımlarından savunma sanayisi iş birliğine kadar her alanda derinlik kazandırıyor. Moskova ve Yeni Delhi, Afganistan'da da özellikle Taliban döneminde beraber hareket ediyor. Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığının yaşandığı Ladakh krizinde ise Rusya, iki tarafı Eylül 2020'de Moskova'da buluşturarak krizi fırsata çevirme ve gerilimi düşürme ortamı yaratmıştı.