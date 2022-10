Putin’in teklifi dünya basınında: Güvenli enerjinin anahtarı Ankara’da

Avrupa'da kış öncesi enerji krizi zirve yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya koyduğu Türkiye formülü dünya medyasında büyük ses getirdi. Putin, Rusya'nın Türkiye'ye gaz ihracat kapasitesini arttırabileceğini ve böylece Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedariki için bir merkez haline gelebileceğini söylemişti. Putin dün yaptığı açıklamada da "Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı" dedi. Uluslararası haber ajanları 'Türkiye formülünü' 'son dakika' kodu ile abonelerine geçerken, yonumlarda ise Türkiye'nin savaşta kilit konumunda olduğuna vurgu yapıldı.Al Jazeera, "Putin, Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı" yorumunu yaptı. ABD merkezli Bloomberg sitesindeki haberde "Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor" denildi. Asya merkezli Nikea Asia sitesi Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altı çizildi. İngiliz Reuters ajansındaki haberde de Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "Putin teklifi tartışılmalı" sözleri başlığı taşındı. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesindeki canlı anlatımda Putin'in söz konusu teklifini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da yaptığı görüşmede ilettiği aktarıldı.Financial Times, Putin'in Kuzey Akım hatları için bir alternatif geliştirdiğini, bu alternatif için ise Türkiye'yi işaret ettiğini vurguladı. BBC, Putin'in gaz musluklarının halen Avrupa'ya açılabileceğini, ancak bunun için Rusya liderinin Türkiye'yi işaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasındaki her adımı an be an takip eden Yunanistan basını Putin'in açıklamalarına da çok geniş yer verdi. Yunan gazetesi Kathimerini, "Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'yi gaz merkezi haline getirerek, onun üzerinden gönderebileceğini ifade etti" sözlerine yer verdi.