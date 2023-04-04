Ramses’in tabutu sergi için Paris’te

2. Ramses'e ait tabutun 1976 yılında gerçekleşen bir sergi için Paris'e götürüldüğünü anlatan Yusuf, bu tabutun yaklaşık yarım asır sonra yeniden bu kente gönderildiğini ifade etti.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Ramses'e ait ahşap tabutun Paris'teki sergi salonuna ulaştığı ve 5 ay sürecek serginin de 6 Nisan'da açılacağı belirtildi.