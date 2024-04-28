Riyad’da İsrail’e baskı unsurları ele alındı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı. Toplantıda, Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımları ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları görüşüldü. Toplantıda 4 Mayıs'ta Banjul'da düzenlenecek İİT Zirvesi'nde alınacak kararlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısının yanı sıra Riyad'da çok taraflı ve ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan, görüşmelerini bugün de sürdürecek. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es- Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.