Rosneft Başkanı Seçin: "Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı yüzde 9,5 arttı"

Rosneft'in, Çin'e yönelik ana petrol tedarikçisi olduğunu aktaran Seçin, Çin'in toplam petrol talebinin yüzde 7'sinin Rosneft tarafından tedarik edildiğini belirtti.

Rusya'nın, Çin'e elektrik sevkiyatının yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttığını belirten Seçin, "Bu yıl, aşırı sıcaklar ve güç kesintileri nedeniyle Inter RAO'nun Çin'e sevkiyatı ocak-ekim döneminde 4 milyar kilovatsaate ulaştı." dedi.

Seçin, Çin'e yönelik petrol sevkiyatını da artırdıklarına işaret ederek, "Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 artarak 72 milyon tona çıktı. Bu, Suudi Arabistan'ın Çin'e yönelik 73,8 milyon ton sevkiyatının biraz altında." diye konuştu.

Rusya'nın Çin'e boru hatlarıyla doğal gaz sevkiyatının artacağını vurgulayan Seçin, "Rusya'nın Çin'e boru hatlarıyla gaz sevkiyatı yakın gelecekte yılda 100 milyar metreküpe ulaşacak. Çin'e sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikimiz görece az hacimlerde kaldı ancak gelecekte LNG tedarikimiz boru hattı tedarikimizle yarışacak düzeye gelebilir." ifadelerini kullandı.

Seçin'in forumda yaptığı sunumda, Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattıyla Çin'e bu yıl 15 milyar metreküp doğal gaz sevk edeceği bilgisi de paylaşıldı.