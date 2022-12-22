Ruanda'dan flaş iddia: O katliam "uydurma"

Ruanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Kishishe kasabasında, 23 Mart Hareketi (M23) tarafından yapıldığı ileri sürülen ve 131 kişinin öldüğü saldırının, KDC hükümetince uydurulduğu ifade edildi.

KDC hükümetinin, M23'e atfettiği ve sansasyonel olarak gösterdiği katliama ilişkin bilgilerin, hiçbir doğrulama ve soruşturma olmadan yayıldığına işaret edilen açıklamada, ölümlerin M23 ve KDC hükümetine yakın silahlı gruplar arasında çıkan çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ruanda'nın, KDC'deki hiçbir isyancı gruba destek vermediği yinelendi.

KDC hükümeti, M23'ün saldırısında 272 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletlerin (BM) hazırladığı raporda, kasım ayı sonunda gerçekleşen saldırıda, 131 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Ülkenin doğusunda, M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında Kasım 2021'den bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC hükümeti, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinden korkulan M23'ü, Ruanda'nın desteklediğini ileri sürüyor.

Ruanda iddiaları reddederken, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik devam ediyor.

BM raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.