Rum kesiminde PKK propagandası

TERÖRörgütü mensupları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. GKRY'de faaliyet gösteren grup, teröristbaşının ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı. PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.YUNANISTAN'DA patlak veren dinleme skandalında kullanılan Predator isimli casus yazılıma bir dönem ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) tartışmalar büyüyor. Yunanistan'da muhalefet partisi lideri, milletvekili ve bir gazetecinin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Rum basınına göre Avrupa Parlamentosu'ndan araştırmacılar, Yunanistan'a, ardından GKRY'ye gidecek. Konunun, Rum kesiminde yatırım yapılması karşılığında verilen ve birçok suça karışmış kişinin aldığı "altın pasaport" olarak bilinen konuyla ortak özelliği olduğunun görüldüğü belirtildi.