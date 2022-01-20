Rum kesiminden skandal PKK/PYD kararı: Eli kanı örgüte temsilcilik açma izni...

KİRLİ İŞ BİRLİKLERİ DEŞİFRE OLDU

Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı. Zaten dayanışma içinde oldukları biliniyordu, şimdi resmen dernek kurarak bunu deşifre etmiş oldular. Şunu bilmeleri gerekir ki; kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin kimsenin düşmanı olmadığını ancak kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bildiğini belirten Ertuğruloğlu, bu atılan adımın, Rum-PKK terör dayanışması olduğuna, bunun sahiplerine, akıl hocalarına ve destekçilerine de baş ağrısı olacağına dikkati çekti.