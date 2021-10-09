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Haberler Dünya Haberleri “Rum vekiller de gelip Maraş’ı gördü”
Giriş Tarihi: 9.10.2021

“Rum vekiller de gelip Maraş’ı gördü”

“Rum vekiller de gelip Maraş’ı gördü”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından kademeli açılım sürecinin başlamasının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu. Rumlar ve diğer ülke vatandaşlarının Maraş'a girebildiğini söyleyen Tatar, bazı Rum milletvekillerinin gelişmeleri yerinde gördüklerini ifade etti. Tatar, "Gazimağusa, Maraş açılımıyla çok daha değerli ve bir cazibe merkezi olabilecektir. Maraş açılımı, KKTC'ye hem siyasi hem turizm hem de ekonomik anlamda çok şey kazandırmıştır, kazandırmaya da devam edecektir" dedi.
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“Rum vekiller de gelip Maraş’ı gördü”
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