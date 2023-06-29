‘Rus komutan Wagner isyanını biliyordu’

Rusya'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan Wagner krizi kısa sürede son bulsa da yankıları sürüyor. New York Times gazetesi ABD istihbaratına göre, Rus ordusunun en önemli isimlerinden General Sergey Surovikin'in Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Surovikin'in isyanın planlanmasına yardım edip etmediğini öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer bazı Rus generallerin Prigojin'i desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğunu söyledi. Habere göre Wagner lideri, ordu içinden destek görmeseydi bu çapta bir isyan hareketi düzenlemeye cesaret edemezdi. Kremlin ise ABD basınında yer alan söz konusu iddiayı yalanladı.