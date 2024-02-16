Rus muhalif Navalni cezaevinde öldü

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevinde hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 No'lu cezaevinde bulunan Navalni'nin sağlığının kötüleştiği kaydedildi. Açıklamada "Navalni'ye yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor" denildi. Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rus mahkemesi, Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapse çarptırmıştı.Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Rus muhalifin cezaevinde hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Navalni'nin ölümünün araştırılması istendi. Beyaz Saray ise Navalni'nin ölümünü 'eğer doğrulanırsa korkunç bir trajedi' olarak değerlendirdi.