Rus muhalif Navalnıy hayatını kaybetti

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni hapishanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.