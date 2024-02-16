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Giriş Tarihi: 16.2.2024 14:31

Rus muhalif Navalnıy hayatını kaybetti

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalnıy hapishanede hayatını kaybetti.

Rus muhalif Navalnıy hayatını kaybetti

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni hapishanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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Rus muhalif Navalnıy hayatını kaybetti
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