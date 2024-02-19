Rus ordusu Ukrayna’daki Avdiivka’da kömür fabrikasını ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avdiivka'daki kömür fabrikasının kontrolü tamamen ele geçirildi. Fabrikanın idari binalarına Rus bayrakları çekildi" denildi. Bakanlık, ayrıca Ukrayna ordusunun geri çekildikten sonra arkalarında bıraktıkları mühimmatın görüntülerini de paylaştı. Açıklamada, "Rus birliklerinin sürekli ateşi altında, Ukraynalı militanların bazı dağınık oluşumları silahlarını ve donanımlarını bırakarak Avdiivka'yı aceleyle terk etti" ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Avdiivka'dan çekilmesini Münih Güvenlik Konferansı'nda değerlendirmişti. Geri çekilme kararının adil ve mantıklı olduğunu belirten Zelenski, "Ukrayna birliklerinin Avdiivka'dan çekilmesi kararı, gerekli silahlar gelene kadar Ukraynalıların hayatını kurtaracağı için mantıklı ve adildi. Daha sonra toparlanma olacak, sadece yetersiz olan uygun silahları bekleyecekler. Ukrayna'nın topçu ve uzun menzilli silahlara çok ihtiyacı var ve bu konuda ortaklarının yardımına güveniyor" demişti.