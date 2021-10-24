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Giriş Tarihi: 24.10.2021 00:59 Son Güncelleme: 24.10.2021 01:12

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

AA
Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in NATO’ya 'Rusya’ya karşı silah kullanma' teklifine karşılık, “Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir” cevabını verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada, Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirtti. Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik, ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

NATO'nun Afganistan'a yönelik çevreleme politikasının sonucunu "felaket" olarak nitelendiren Şoygu, bütün dünyanın halihazırda bununla meşgul olduğuna işaret etti.

21 Ekim'de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir radyo programında NATO'nun Rusya'yı nükleer silahlarla hava sahası dahil çevrelemeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "NATO'nun bu silahları kullanmaya hazır olduğunu Rusya'ya açık bir şekilde belirtmesi gerektiği" şeklinde cevap vermişti.

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Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması
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