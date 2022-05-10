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Giriş Tarihi: 10.5.2022 16:02 Son Güncelleme: 10.5.2022 16:04

Rus tehdidine Finlandiya'dan meydan okuma: Tarih verdiler...

AA
Rus tehdidine Finlandiya’dan meydan okuma: Tarih verdiler...

Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması gündeme gelmişti. Finlandiya'dan konuya ilişkin yeni bir hamle geldi. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist görev süresi boyunca NATO'ya üye olmayacaklarını açıklasa da ülkenin güvenliği için en iyi çözüm diyerek bir rapor hazırlandı.

Finlandiya Savunma Komitesi, uzun süredir Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine dair üzerinde çalıştığı raporunu hükümete sundu. Komite Başkanı Petteri Orpon, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu belirterek, "Savunmamız iyi fakat Rusya tehdidine karşı yeterli değil. Bu yüzden ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİLER

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.

İSVEÇ'TEN NATO AÇIKLAMASI

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını kaydetti.

Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.

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Rus tehdidine Finlandiya'dan meydan okuma: Tarih verdiler...
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