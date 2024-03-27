Rusya 3 ülkeyi suçladı: ABD-İngiltere-Ukrayna

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 140 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlense de Rusya, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ise saldırının arkasında ABD,İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürdü. ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi. Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.Bu süreçte ABD ve Rusya arasındaki atışma da sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir kez daha hakaret ederek, "Kasap" dedi. Biden, "Ukrayna'ya yardımı sürdürmek dahil, o kasap Putin'e karşı yapabileceğimiz pek çok önemli şey var" diye konuştu.MOSKOVA saldırısından 2 hafta önce bir uyarı yayınlayan ABD şimdi de Fransa'daki vatandaşlarını uyararak teröristlerin kalabalık alanları hedef alabileceğini duyurdu. Teröristlerin turistik yerleri hedef alabileceği konusunda uyarıda bulunan ABD Büyükelçiliği, sıkışık ve popüler turistik bölgeleri ziyaret edenlerin çevrelerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.