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Giriş Tarihi: 1.4.2022 00:20

Rusya bilançoyu duyurdu! Ukrayna’da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha edildi!

AA
Rusya bilançoyu duyurdu! Ukrayna’da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha edildi!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusunun eylemleri hakkında kritik bilgilendirmelerde bulundu. Konaşenkov,Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da gün içinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gün içinde uçak saldırılarında Ukrayna'ya ait 28 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 80 helikopter, 345 insansız hava aracı (İHA), 1826 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 766 obüs ve havan topu ile 1704 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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Rusya bilançoyu duyurdu! Ukrayna’da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha edildi!
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