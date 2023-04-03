Rusya, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldı

Ülkelerin kimin başkanlığı yürüteceğini belirleme hakkı olmadığına dikkati çeken Nebenzia, "Mevcut BM Güvenlik Konseyi ve dünya düzeni devam ettiği sürece, usul kuralları değişmeyecektir. Başkanlığı hangi ülkenin üstleneceği ise açık bir şekilde belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Nebenzia, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24-25 Nisan tarihlerinde New York'ta olacağı ve iki BM toplantısının başkanlığını üstleneceği bilgisini paylaştı.

Karşı taraftan talep olması halinde Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir araya gelebileceğine işaret eden Nebenzia, "isteğin ABD tarafından" gelmesi gerektiğini belirtti.