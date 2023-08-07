Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, görüşmesinde Vang'ı bakanlığa atanmasından dolayı tebrik etti.

Genel jeopolitik istikrarsızlık koşullarında istikrar ve olumlu dinamikler gösteren Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesini olumlu olarak değerlendiren taraflar, en üst düzeyde varılan anlaşmaların uygulanması konusuna özellikle vurgu yaptı.

Uluslararası gündemdeki bir dizi konuyu da ele alan bakanlar, Batı bloğunun Rusya ve Çin ilişkilerine yönelik zıtlaşma politikalarına, yaptırımlar ve diğer gayrimeşru yöntemlerle bu ilişkilerin gelişmesini sınırlamaya çalışmalarına karşı olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G20 ve diğer uluslararası yapılar çerçevesinde Moskova ve Pekin arasındaki yapıcı diyalog ve yüksek düzeyde etkileşimin olumlu değerlendirildiği görüşmede, Ukrayna krizi dahil bir dizi "sıcak" bölgesel konular müzakere edildi.

Rusya ile Çin Dışişleri Bakanları arasındaki temasın Moskova ve Pekin'in dünya meselelerine yaklaşımında birlik ve uyumu gösterdiği vurgulandı.