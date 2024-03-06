Rusya Fransa arasında gerilim had safhada! Savaş uçakları devreye girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi avcı uçağının Fransız uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, "Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Karadeniz suları üzerindeki Rus hava sahası izleme ekipmanları, Rusya Federasyonu Devlet sınırına doğru uçan üç hava hedefi tespit etti. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için hava savunma görev gücünden bir Su-27 savaş uçağı kalkış yaptı.

Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin bir E-3F tipi uzun menzilli radar tespit ve kontrol uçağı ile Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki Rafale-S çok amaçlı avcı uçağı olduğunu tespit etmiştir" denildi.