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Giriş Tarihi: 11.2.2024 11:49

Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kayebtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ‘Shahed’ İHA’larıyla Harkiv’i hedef aldığını ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

DHA
Rusya, Harkiv’i vurdu: 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kayebtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açıklamasında hayatını kaybeden çocukların aynı aileden olduğunu belirterek, 7 yaşındaki Oleksiy'in, 6 yaşındaki Mykhailo'nun ve 7 aylık bebek Pavlo'nun hayatını kaybettiğini ifade etti.



Zelenski, "Bu çocuklar henüz hayatı görmemişlerdi ama Rusların çılgınlığı sonucu öldürüldüler.



Başka bir aile daha öldürüldü, bir adam ve eşi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harkiv'deki kurtarma operasyonu devam ediyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi kurtarıldı.



Düzinelerce insan tahliye edildi. Tüm hizmetler çalışıyor ve etkilenen herkes gerekli yardımı alacak" dedi.

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Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kayebtti
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