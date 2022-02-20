‘Rusya her an saldırabilir’

Beyaz Saray
Sözcüsü Jen Psaki, ABD
Başkanı Joe Biden
'ın, Ukrayna
krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi
'ni toplayacağını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya
'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği
(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
, "Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz" diyerek Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.