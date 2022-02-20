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Giriş Tarihi: 21.2.2022

‘Rusya her an saldırabilir’

‘Rusya her an saldırabilir’
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz" diyerek Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.
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‘Rusya her an saldırabilir’
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