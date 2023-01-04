Rusya ile Suriye’de ortak devriyeler artıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Moskova'da Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları arasındaki üçlü toplantıya ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Bizim amacımız ülkemizin, milletimizin savunması. Bunun için terörle mücadele çok önemli bir unsur. Bugüne kadar terörle mücadelede yapılanlar, sağlanan başarılar ortada. Bu konuda kararlı olduğumuzu oradaki muhataplarımıza ifade ettik. Diğer taraftan ilave bir mülteci alma durumumuz söz konusu değil. Onu kendilerine vurguladık. Bir diğer önemli konu da ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda, kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."Savunma Bakanı Akar ayrıca "Yaptığımız görüşmenin devamı olacak. Bununla ilgili gerekli mutabakatlar sağlandı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz. Uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz bu sürecin makul, mantıklı ve başarılı şekilde devam etmesi, terörle mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşmesi. Bizim bir diğer temennimiz de Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde evlerine ve topraklarına dönmesidir" ifadelerini kullandı. ANKARASAVUNMA Bakanı Akar, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Tek gayemiz ülkemizin, milletimizin savunması ve buna karşı saldırıda, tacizde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek. Bu konuda çalışıyoruz" dedi.