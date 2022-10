Rusya-Kırım bağlantısı koptu

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 227'nci gününde savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da patlama yaşandı. Kırım Körfezi ve Rusya arasındaki tek bağlantı olan Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırı düzenlendi. Bir kamyonun infilak etmesi sonucu yangın çıktı. Köprü trafiğe kapatıldı ve yollar çöktü. Yoldaki patlamadan sonra köprünün demiryolu kısmındaki petrol taşıyan vagonlarda yangın çıktı. 3 kişi öldü. Sosyal ağlara düşen görüntülerde köprüde büyük zarar oluştuğu görüldü. Patlama Rusya lideri Vladimir Putin'in 70'inci doğumgününden bir gün sonra yaşanması Ukrayna sosyal medyasında sevinçle karşılandı. Rusya kamyonun sahibinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.Köprü, Ukrayna'ya ait bölgeden yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Uzmanlara göre saldırı füze ile gerçekleştirilmedi. Rus basınına konuşan güvenlik uzmanlarına göre "köprüdeki patlamanın gücü birkaç yüz kilogramdan birkaç ton TNT'ye kadar değişebilecek güçte" olabilir. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Kırım köprüsündeki patlamanın ardından Ukrayna'yı tebrik etti.Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak köprüdeki hasarı "başlangıç" diye tanımladı ancak doğrudan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söylemedi. Podolyak Twitter'daki paylaşımında "Yasadışı her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği her yerden sürülmeli" dedi. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı da, köprüdeki patlamayı, Rus gemisi Moskva'nın Nisan ayında batırılmasıyla kıyasladı. Ukrayna Pravda gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayanarak, Kırım köprüsüne saldırının arkasında Ukrayna İstihbarat Servisi'nin (CBU) bulunduğunu yazdı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in köprüdeki "acil durum" konusunda bilgilendirildiğini ve bir soruşturma talimatı verdiğini aktardı. Kerç Boğazı'ndaki köptü bölgedeki Rus gücünün sembollerinden biri olarak görülüyor. Rusya şu anda Kerç Köprüsü'nü Ukrayna'ya askeri malzeme taşımak için kullanıyor. Rusya Ulaştırma Bakanlığı patlamanın ardından köprüdeki tren seferlerinin normale döndüğünü açıkladı.Savaşdevam ederken nükleer silah kullanıma dair riskler de artıyor. Rusya'dan gelen açıklamaların ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan önceki gün nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Ukrayna lideri Zelenski de İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Zelenski "Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor" dedi. Öte yandan Beyaz Saray'dan "Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok" açıklaması yapıldı.UKRAYNA savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya askeri destek sağlayan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, önceki gün 70'inci yaşına giren Rusya lideri Vladimir Putin'in doğum gününü kutladı. Kadirov, Putin'in doğum günü münasebetiyle düzenlenen şenliklere seçkin birliklerden 20 binden fazla savaşçının katıldığını söyledi. Şu anda 10 bin Çeçen askerin Ukrayna'da yer aldığını hatırlatan Kadırov, "Gerekirse 70 bin kişi daha onlara katılmaya hazır" dedi.RUSYA'NIN 24 Şubat'ta başlayan saldırılarından bu yana bir ilk yaşanacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ilk kez aynı etkinliğe katılacak. İki liderin de gelecek ay Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı kabul ettiği belirtildi.