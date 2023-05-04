Rusya: Saldırının arkasında ABD var

Rusya'da Kremlin'e yönelik iki insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu olan Kremlin Sarayı'na drone'larla düzenlediği saldırı girişiminin planlayıcısının ABD olduğu suçlamasını yöneltti. Rusya Dışişleri'nden ise "Kremlin'e yönelik saldırı girişiminin cevabı, tehditler değerlendirilerek verilecek" açıklaması geldi. ABD'den ilk yapılan açıklamada ise Putin'in konutuna İHA saldırısı iddialarının teyit edilmediği belirtildi.