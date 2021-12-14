Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’e giren Fransız gemisini izlemeye aldı

DÜN UYARIDA BULUNMUŞLARDI

Rusyanın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov dün yaptığı açıklamada, NATO'nun aynı şeyi yapma planlarına karşılık olarak Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini söylemişti. Ryabkov'un uyarısı, Doğu-Batı geriliminin otuz yıl önce sona eren Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü durumda olduğu kıtada yeni bir silah birikimi riskini artırdı.

Ryabkov, Batı'nın Avrupa'daki orta menzilli nükleer kuvvetlere (INF) ilişkin bir moratoryuma katılmayı reddetmesi durumunda Rusya'nın harekete geçmek zorunda kalacağını söyemişti.