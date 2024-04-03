Rusya sınırına asker yığıldı!

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya ve Ukrayna sınırının yanı sıra Litvanya ve Polonya sınırındaki bölgede de üç günlük askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Belarus Savunma Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna sınırındaki Gomel kenti ile Litvanya ve Polonya sınırındaki Grodno kentinde 3 gün boyunca askeri tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, sınır bölgelerindeki tatbikatın amacının saldırı ihtimallerine karşı bu bölgelerin savunulması ve sıkıyönetim tedbirlerinin icra edilmesine hazırlık olduğu ifade edildi.

Belarus, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uluslararası toplumun kınama ve yaptırımlara yöneldiği bir dönemde Moskova'ya diplomatik destek sağladıkları ve askeri işbirliğini sürdürdükleri gerekçesiyle ABD ve Avrupa ülkelerinin eleştirilerine hedef oluyor.