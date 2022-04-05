Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi
Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:27

Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi

Rus kuvvetleri tarafından vurulan ve kullanılmaz hale gelen dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 SABAH tarafından görüntülendi. Havalimanı içinde ki görüntü buradaki çatışmaların büyüklüğünü gözler önüne sererken, havalimanının birçok noktasında kazılan mevziler dikkat çekti. Havalimanında bulunan çok sayıda askeri araç hurdaya döndü, hangarda bulunan bir diğer kargo uçağı Antonov 124 ile çok sayıda eğitim uçağı da kullanılamaz hale geldi.

Dünyanın en büyük yüklerini taşımak için kullanılan ve dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Mriya, 27 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu'na ait savaş uçaklarının Kyiv Hostomel Havalimanı'nı bombalaması sonucu büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelmişti.

EĞİTİM UÇAKLARI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Rus ordusunun Hostomel'den çekilmesinin ardından havalimanında yaşanan çatışmaların şiddeti gözler önüne serildi.

Havalimanının yoğun bombardımanın etkisiyle birçok bölümünde hasar meydana gelirken, havalimanı içerisine çok sayıda hendek kazıldığı, saldırılardan korunmak için binalardaki pencerelerin çevresinin kum torbalarıyla korumaya alındığı, beton bloklarla mevziler hazırlandığı görüldü.

Ayrıca, havalimanı içinde ve dışında bulunan çok sayıda askeri araç hurdaya döndü, binaların tamamı da zarar gördü. Havalimanında bulunan bir diğer kargo uçağı Antonov 124 ile çok sayıda eğitim uçağı da yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.

Tamamen kullanılmaz hale gelen havalimanında çok sayıda patlamamış roket mühimmatı, el bombası ile uzun namlulu silah mermisi kovanı tespit edildi.

"BİZ GALİP GELECEĞİZ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Antonov AN-225'in fotoğrafını da ekleyerek, "Bu, dünyanın en büyük uçağı olan AN-225 'Mriya' idi. Rusya bizim 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacaklar. Biz galip geleceğiz" ifadeleriyle dünyanın en büyük uçağının Ruslar tarafından vurulduğunu duyurmuştu.

Bugüne kadar sadece 1 adet üretilen ve dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Mriya, ilk kez Sovyet birliğine ait uzay mekiği Buran'ı taşıyabilmek için geliştirilmişti.

Antonov firması tarafından geliştirilen ve üretilen AN-225 Mriya 1988 yılında ilk uçuşlarına başladı. Yapımı 4 yıl süren AN-225 Mriya 84 metre uzunluğa ve 15 bin km uçuş menziline sahipti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA