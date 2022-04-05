Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi

"BİZ GALİP GELECEĞİZ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Antonov AN-225'in fotoğrafını da ekleyerek, "Bu, dünyanın en büyük uçağı olan AN-225 'Mriya' idi. Rusya bizim 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacaklar. Biz galip geleceğiz" ifadeleriyle dünyanın en büyük uçağının Ruslar tarafından vurulduğunu duyurmuştu.