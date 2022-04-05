Rusya tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov SABAH tarafından görüntülendi

Dünyanın en büyük yüklerini taşımak için kullanılan ve dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Mriya, 27 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu'na ait savaş uçaklarının Kyiv Hostomel Havalimanı'nı bombalaması sonucu büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelmişti.
EĞİTİM UÇAKLARI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Rus ordusunun Hostomel'den çekilmesinin ardından havalimanında yaşanan çatışmaların şiddeti gözler önüne serildi.
Ayrıca, havalimanı içinde ve dışında bulunan çok sayıda askeri araç hurdaya döndü, binaların tamamı da zarar gördü. Havalimanında bulunan bir diğer kargo uçağı Antonov 124 ile çok sayıda eğitim uçağı da yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.
Tamamen kullanılmaz hale gelen havalimanında çok sayıda patlamamış roket mühimmatı, el bombası ile uzun namlulu silah mermisi kovanı tespit edildi.
"BİZ GALİP GELECEĞİZ"
Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Antonov AN-225'in fotoğrafını da ekleyerek, "Bu, dünyanın en büyük uçağı olan AN-225 'Mriya' idi. Rusya bizim 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacaklar. Biz galip geleceğiz" ifadeleriyle dünyanın en büyük uçağının Ruslar tarafından vurulduğunu duyurmuştu.
Bugüne kadar sadece 1 adet üretilen ve dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Mriya, ilk kez Sovyet birliğine ait uzay mekiği Buran'ı taşıyabilmek için geliştirilmişti.
Antonov firması tarafından geliştirilen ve üretilen AN-225 Mriya 1988 yılında ilk uçuşlarına başladı. Yapımı 4 yıl süren AN-225 Mriya 84 metre uzunluğa ve 15 bin km uçuş menziline sahipti.