Rusya Ukrayna cephesinde ’gönüllü’ savaşları! Açıklamalar peş peşe geldi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi. Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.
"BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU"
Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.
Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
"ORDUYU GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.
Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 binin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi
Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN KARŞI HAMLE
Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısının başlangıcında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'daki durumu anlatan raporunu dinledi.
Çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin gönüllünün Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu bildiren Şoygu, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.
"GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILARA YARDIM EDİLECEK"
Ukrayna'ya her taraftan kontrolsüz silah teslimatları olduğunu belirten Şoygu, çatışmalarda Ukrayna güçlerinden kalan silah, mühimmat ve askeri araçların sözde ayrılıkçı yönetimlere devredilmesini teklif etti.
Batı'nın, tehlike altında olmamalarına rağmen durumu kullanarak Rusya'nın batı sınırlarına her geçen gün yeni askeri birlikler konuşlandırdığını söyleyen Şoygu, "Genelkurmay Başkanlığı buna dayanarak batı sınırlarımızı güçlendirmek ve korumak için savaş birimlerini oraya taşımak için plan geliştiriyor." dedi
Putin de yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna'ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.
Putin, "Bu nedenle, özellikle para için değil de gönüllü olarak gelip Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek isteyen insanlar görürseniz, onları karşılamak ve çatışma bölgesine gitmelerine yardımcı olmak gerekir." diye konuştu.
Rus ordusunun eline Ukrayna tarafından geçen Batı yapımı silahların da sözde ayrılıkçı yönetimlere verilmesi fikrini desteklediğini dile getiren Putin, Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesiyle ilgili, NATO ülkelerinin bu yönde yaptıkları eylemlere ilişkin ayrı bir değerlendirme gerektiğini ve bu yüzden ayrı bir rapor istediğini ifade etti.