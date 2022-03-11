Rusya Ukrayna cephesinde ’gönüllü’ savaşları! Açıklamalar peş peşe geldi

Putin de yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna'ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Putin, "Bu nedenle, özellikle para için değil de gönüllü olarak gelip Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek isteyen insanlar görürseniz, onları karşılamak ve çatışma bölgesine gitmelerine yardımcı olmak gerekir." diye konuştu.

Rus ordusunun eline Ukrayna tarafından geçen Batı yapımı silahların da sözde ayrılıkçı yönetimlere verilmesi fikrini desteklediğini dile getiren Putin, Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesiyle ilgili, NATO ülkelerinin bu yönde yaptıkları eylemlere ilişkin ayrı bir değerlendirme gerektiğini ve bu yüzden ayrı bir rapor istediğini ifade etti.