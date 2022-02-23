Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Donbas’tan tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

DONBAS'TA TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 18 Şubat'tan itibaren 96 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini bildirdi.

Bu sayının duruma göre 500 bine ulaşma ihtimali olduğunu belirten Çupriyan, ülkenin 12 bölgesinde gelenler için 230 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu, 74 bölgenin de sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev de bölgeye 2 binden fazla çocuğun getirildiğini, bunların 1500'ünün okula kaydının yapıldığını açıkladı.