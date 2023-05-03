Rusya: Ukrayna Putin’e suikast girişiminde bulundu

Rusya'dan yapılan açıklamada, Kremlin'in gece iki adet insansız hava aracı (İHA) ile vurulmaya çalışıldığı belirtildi. Rus savunma araçlarının İHA'ları etkisiz haline getirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı girişimi esnasında konutunda olmadığı açıklandı.Kremlin'in açıklamasında "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denilirken Ukrayna yönetimi suçlandı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır" denildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise suikast girişiminin ardından Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Rus sosyal medya platformlarında dolaşan videolarda duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen dumanlar görüldü.