Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!

RUSYA'DAN KUŞATMA HAMLESİ
Rus basınından gelen yeni görüntülere göre Rusya ve Belarus'un gelecek ay düzenleyeceği ortak askeri tatbikat çerçevesinde geniş kapsamlı birlikler Belarus'a sevk edildi.
Belarus üzerinden Ukrayna sınırına çok sayıda tank ve kısa menzilli füze gönderen Rusya, bu sevkiyatıyla adeta savaş hazırlığı yaptığını bir kez daha göstermiş oldu.
SICAK ÇATIŞMA KAPIDA
Askeri tatbikat gerekçesiyle Belarus'a asker taşıyan Rusya, işgal hamlelerine yeni bir bölgeyi de dahil etmiş oldu.
Geçtiğimiz haftalarda kendi topraklarındaki sınır bölgelerine binlerce asker ve ağır silahlar yığan Rusya, yeni hamlesiyle Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik desteğine de meydan okudu.
Gerilim artıyor! Rusya, Ukrayna sınırına askeri sevkiyat gerçekleştirdi | Video
Askeri sevkiyatsa, kameralara böyle yansıdı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı. Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyleyen Wallace, tanksavar silahların ülkeye gönderildiği dile getirdi.
Wallace, Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı olduğunu belirterek bu silahların kısa menzilli ve savunma amaçlı olduğunu, Rusya'ya karşı herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadıklarının altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarını bozacak herhangi bir işe girişmesi takdirinde de uluslararası yaptırımların devreye gireceğini ekledi.
İngiltere'nin ardından ABD de, Rusya'nın işgal hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.
Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, "Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı. ifadelerini kullandı.
Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.