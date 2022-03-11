Rusya Ukrayna savaşı için uzlaşma umudu! Analistler Reuters’a konuştu: 3 olay etkili...

16. günde Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, geçtiğimiz günlerde yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ancak Reuters analizleri, savaşı sona erdirmek için açık bir kapının olduğunu söyledi. Analistler, yeni müzakereler için zor bir yolun olduğunu, ancak Rusya'nın beklenen daha yavaş askeri ilerleme sağlamasıyla birlikte Batı'dan gelen ekonomik yaptırımların sarsıcı maliyetlerinin potansiyel bir uzlaşma fırsatı açtığını söyledi.
YAPTIRIMLAR ETKİLİ
Kıdemli Araştırma Görevlisi Nikolai Petrov, "Rusya'nın bu savaştaki konumu, ilk planlarını uygulayamadıkları için zayıfladı. Yaptırımlar onlar için korkunç bir boyutta. Rus ekonomisini öldürüyor ve halklarını olumsuz yönde etkiliyorlar" dedi.
RUS ORDUSUNUN YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Petrov, "Rus ordusunun giderek daha da zorlandığını söyleyerek, "Ordunun morali bozuk ve uzun vadeli bir operasyona hazır değiller. Savaşın şok olduğu siyasi seçkinlerden bazıları ise Putin'şn trajik bir hata yaptığını düşünüyor" sözlerine yer verdi.
ELİT KESİMİN BASKILARI
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası eski baş ekonomisti olan Sergei Guriev de elit kesimden uzlaşma baskılarının geldiğini doğruladı. Guriev, "Elit kesimin ne kadar etkili olacağı şu an için bir muamma. Putin, Kiev'i ele geçireceğini düşünüyorsa devam etmeye kararlı olabilir" dedi.
PETROL YASAKLARI
Guriev aynı zamanda AB'de Rusya'dan petrol alımına yönelik ABD ve İngiltere yasağına katıl katılmama konusundaki devam eden tartışmalara da atıf yaparak, "AB'nin Rusya'nın petrol ithalatına yönelik em ambargo kararı da çok etkili olacaktır" dedi.
TALEPLER YENİDEN DÜZENLENECEK Mİ?
Londra'nın Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Jonathan Eyal ise Kremlin'in talepleri yeniden düzenlemesinin Moskova'nın rejim değişikliğine tırmanmaya hazır olduğunun ilk göstergesi olduğunu belirtti.
ZELENSKİY'NİN NATO ÇIKIŞI
Nitekim Ukrayna lideri Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın taleplerinde bariz bir yumuşama olduğuna dikkat çekmişti. Öte yandan Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Rusya ile aralarındaki NATO'ya girme probleminin tartışmaya açık konulardan biri olması da olumlu görüşmeler için bir 3. neden olarak görülüyor.