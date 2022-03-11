Rusya Ukrayna savaşı için uzlaşma umudu! Analistler Reuters’a konuştu: 3 olay etkili...

16. günde Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, geçtiğimiz günlerde yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ancak Reuters analizleri, savaşı sona erdirmek için açık bir kapının olduğunu söyledi. Analistler, yeni müzakereler için zor bir yolun olduğunu, ancak Rusya'nın beklenen daha yavaş askeri ilerleme sağlamasıyla birlikte Batı'dan gelen ekonomik yaptırımların sarsıcı maliyetlerinin potansiyel bir uzlaşma fırsatı açtığını söyledi.

YAPTIRIMLAR ETKİLİ

Kıdemli Araştırma Görevlisi Nikolai Petrov, "Rusya'nın bu savaştaki konumu, ilk planlarını uygulayamadıkları için zayıfladı. Yaptırımlar onlar için korkunç bir boyutta. Rus ekonomisini öldürüyor ve halklarını olumsuz yönde etkiliyorlar" dedi.